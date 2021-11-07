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В пригороде Мехико в результате ДТП погибли 19 человек

Еще трое пострадали
© EPA/STRINGER, архив

МЕХИКО, 7 ноября. /ТАСС/. Грузовик врезался в шесть автомобилей в субботу на трассе, соединяющей столицу Мексики с крупным городом Пуэбла. Жертвами ДТП в пригороде Мехико стали 19 человек, трое получили травмы, говорится в обнародованном заявлении Управления федеральных дорог и мостов.

После столкновения несколько автомобилей полностью сгорели. Согласно предварительным данным, к трагедии привел отказ тормозной системы грузовика. Водитель этого транспортного средства погиб. На месте происшествия продолжают работу пожарные и спасатели, движение по трассе перекрыто в обоих направлениях.

Пострадавшие были доставлены в больницу, сведений об их состоянии обнародовано не было.

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