ООН готова помочь Сьерра-Леоне после ЧП с бензовозом

ООН, 7 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи со взрывом бензовоза в Сьерра-Леоне, унесшим жизни более 100 человек, всемирная организация готова оказать поддержку африканской стране. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении официального представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь глубоко опечален многочисленными жертвами в результате аварии 5 ноября в Сьерра-Леоне. <...> Генеральный секретарь выражает свои глубокие соболезнования народу и правительству Сьерра-Леоне, - отмечается в тексте. - ООН готова оказать необходимую поддержку".

Как сообщило в субботу агентство "Синьхуа" со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Сьерра-Леоне, число погибших при взрыве бензовоза в столице страны, городе Фритаун, достигло 108 человек. По его информации, 92 человека пострадали и находятся в больницах. В национальном агентстве уточнили, что взрыв произошел поздним вечером 5 ноября, после того как бензовоз столкнулся с грузовиком, перевозившим гранитные плиты. У бензовоза в момент ДТП топливная цистерна была полной.

Оба водителя после ДТП вышли из машин, а стоявшие рядом люди бросились собирать выливавшееся из поврежденного бензовоза топливо. Затем произошел взрыв и начался пожар.