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Стрелявшего по машине врача ковидной больницы на Урале заключили под стражу

Заключение продлится до 2 января 2022 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Суд арестовал мужчину, стрелявшего по автомобилю врача ковидной больницы в Асбесте Свердловской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.

"Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя СК РФ по Асбесту об избрании в отношении подозреваемого в совершении хулиганства у больницы меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый заключен под стражу до 2 января 2022 года", - говорится в сообщении.

В минувший вторник в Асбесте мужчина открыл стрельбу по машине врача-реаниматолога инфекционной больницы, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом, и зданию самого медучреждения.

Как ранее сообщал журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полиция обнаружила мужчину, который стрелял по автомобилю врача. Он написал явку с повинной и сознался в совершенном преступлении. Оперуполномоченные совместно с коллегами из СК по месту его жительства изъяли ряд вещдоков, в том числе оружие. В пресс-службе регионального следственного управления СК уточняли, что мужчину допросили, его показания проверены на месте происшествия.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", расследование находится на контроле прокуратуры.

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