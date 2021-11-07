В Уфе эвакуировали 150 человек из-за пожара в пристройке к зданию рынка

ТАСС, 7 ноября. Пожар возник днем в воскресенье в пристройке к зданию рынка в Уфе, 150 человек были эвакуированы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

"В 12:51 (10:51 мск) в Главное управление МЧС России по республике поступило сообщение о сильном задымлении в здании вьетнамского рынка в Уфе. На момент прибытия подразделений МЧС России наблюдалось задымление в пристрое к зданию. В ходе проведенной разведки обнаружен очаг горения внутри помещения пристроя на площади 50 кв. м. Администрацией объекта до прибытия эвакуированы 150 человек, детей среди них нет", - отмечается в сообщении.

В 13:26 пожар был локализован на площади 50 кв. м, в 13:30 была объявлена ликвидация открытого горения. Пожарные не допустили распространение огня на смежные строения и помещения, в результате ЧП никто не пострадал. В тушении пожара от МЧС участвовали 35 человек и 14 единиц техники.