Следствие считает, что нападение сирийца на пассажиров поезда в Германии не было терактом

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Германские следователи не считают происшедшее в субботу нападение сирийца с ножом на пассажиров в скором поезде в Баварии террористическим актом. Об этом сообщила в воскресенье на пресс-конференции начальник уголовной полиции округа Верхний Пфальц Сабине Нагель.

По данным следствия, подозреваемый прибыл в ФРГ из Сирии в 2014 году. "Мы исходим из того, что он действовал в одиночку. Террористической или исламистской подоплеки до сих пор не выявлено", - сказала она.

Как пишет газета Bild, 27-летнему сирийцу был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения", он оказался подвержен мании преследования. Кроме того, за день до нападения он лишился работы, что, по всей видимости, ухудшило его психологическое состояние.

Инцидент произошел в субботу в скоростном пассажирском поезде Intercity-Express, следовавшем из Пассау в Гамбург. Сириец без разбора начал нападать на пассажиров, по последним данным, пострадали четыре человека. Полицейским удалось задержать его. Подозреваемый доставлен в психиатрическую больницу.