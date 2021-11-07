Индия сообщила о гибели своего рыбака при обстреле пакистанскими военными

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноября. /ТАСС/. Один индийский рыбак был убит и еще один получил ранения при обстреле их лодки военнослужащими из Пакистанского агентства морской безопасности (Pakistan Maritime Security Agency, PMSA) в Аравийском море. Как сообщает в воскресенье информационное агентство Press Trust of India, инцидент произошел в субботу вечером у побережья западного индийского штата Гуджарат.

"Рыбак из Махараштры, который находился на рыбацком судне "Джалпари", был убит, когда сотрудники PMSA открыли огонь по нему и другим членам экипажа в субботу вечером", - приводит агентство слова представителя местной полиции Сунила Джоши. По его словам, на лодке было в общей сложности семь человек, еще один рыбак был ранен, он доставлен в больницу.

Как в свою очередь сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источник, Индия намерена поставить вопрос об этом инциденте по дипломатическим каналам. "Мы серьезно восприняли этот инцидент. Мы собираемся обсудить этот вопрос дипломатическим путем с пакистанской стороной. Этот вопрос расследуется, и дальнейшие подробности будут сообщены в должное время", - приводит телеканал слова источника, говорившего на условиях анонимности.

Береговая охрана и Индии, и Пакистана регулярно задерживает рыбаков за незаконное проникновение в сопредельные территориальные воды. Одна из главных причин этого - неопределенность морской границы между странами в Аравийском море, кроме того, рыбацкие лодки часто не имеют оборудования, которое позволяет точно определять местонахождение. Однако обстрелы рыбацких лодок с жертвами происходят не так часто.