Bloomberg: в США объявили эвакуацию в трех университетах после сообщений о бомбах

ТАСС, 8 ноября. Колумбийский и Корнеллский университеты, находящиеся в штате Нью-Йорк, а также расположенный в штате Род-Айленд Университет Брауна в воскресенье издали приказы об эвакуации кампусов в связи с поступившими угрозами взрыва. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, информация о бомбах, якобы заложенных на территориях университетов, появилась в Twitter. На данный момент угроза взрыва не подтверждена, полиция продолжает расследование в Корнеллском университете и Университете Брауна. Информацию о бомбе на территории Колумбийского университета правоохранительные органы, завершившие осмотр зданий, уже назвали недостоверной.

В пятницу тревога была объявлена в нескольких корпусах Йельского университета. Причиной также послужило сообщение о возможном взрыве, оно оказалось ложным.