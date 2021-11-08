Циклон принесет дождь, снег и сильный ветер на территорию Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 8 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды на большей части территории Хабаровского края в ближайшие дни, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По информации ФГБУ "Дальневосточное УГМС", с выходом глубокого циклона в период с 9 по 10 ноября 2021 года на большей территории края (9 ноября - в южных и местами в центральных районах, 10 ноября - в центральных и северных районах) ожидаются опасные и неблагоприятные метеоявления, обусловленные осадками различной интенсивности в виде дождя, мокрого снега и снега, усилением ветра до 17-23 м/с. На дорогах прогнозируется формирование гололедных явлений", - говорится в сообщении.

Из-за ухудшения погодных условий повышаются риски отключения источников энергоснабжения. Также возможны нарушения в работе объектов ЖКХ. Может ухудшиться обстановка на дорогах, непогода может нарушить работу паромной переправы "Ванино - Холмск". Не исключены подтопления прибрежных зон в Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах.

В населенных пунктах и за их пределами усиление ветра может привести к повреждению и обрушению слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций и старых деревьев.