Злоумышленник ранил сотрудника комиссариата Канна

ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Злоумышленник, вооруженный ножом, совершил нападение на сотрудника комиссариата французского города Канн (юг страны), полиция его нейтрализовала. Об этом сообщил в понедельник в своем Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Полицейский, работающий в комиссариате в Канне, получил ножевые ранения. Нападавший был нейтрализован его коллегами", - написал министр. Других подробностей он не привел. Дарманен также сообщил, что в связи с происшествием отправляется в Канн. Глава МВД Франции выразил поддержку сотрудникам национальной полиции и властям города.

Мэр Канна Давид Лиснар уточнил, что нападение было совершено недалеко от центрального комиссариата. "Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции, один из них в ответ применил огнестрельное оружие", - написал он в своем Twitter. "Погибших нет, обстоятельства этого нападения выясняются", - подчеркнул он.

Состояние напавшего оценивается как критическое, сообщил в понедельник телеканал BFM со ссылкой на источники в правоохранительный органах. По его сведениям, около 06:30 по парижскому времени (08:30 мск) мужчина, личность которого в настоящий момент устанавливается, подошел к полицейской машине, припаркованной недалеко от центрального комиссариата Канна, после чего открыл дверь автомобиля и попытался ранить ножом сначала одного сотрудника полиции, а затем его напарника. Их коллега, дежуривший вместе с ними, в ответ на это применил оружие.

По словам полицейских, во время нападения злоумышленник упоминал имя пророка. Расследование инцидента поручено судебной полиции Ниццы.