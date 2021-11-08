Мужчина условно осужден в Челябинской области за незаконный оборот золота на 4 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Суд в Магнитогорске Челябинской области признал жителя Башкирии виновным в том, что он осенью 2020 года незаконно купил 1,4 кг золота за 4 млн рублей. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

"Ленинский районный суд Магнитогорска признал 47-летнего жителя Башкортостана виновным по ч. 4 ст. 191 ("Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере") УК РФ. <...> С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев", - сказано в сообщении.

Суд установил, что мужчина, нарушая установленные законом правила, в сентябре 2020 года на территории Магнитогорска приобрел золото в виде пяти конусовидных слитков общей массой 1,4 кг за 4 млн рублей. После совершения сделки был задержан сотрудниками полиции, приобретенное золото было изъято.

30 сентября 2020 года со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Магнитогорске изъяли у трех граждан изготовленные кустарным способом золотые слитки массой свыше 4 кг. Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России.