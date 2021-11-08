Обрушение пола в новосибирском лицее, где погибли рабочие, произошло из-за подмытия грунта

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Обрушение пола в лицее №12 в Новосибирске, в результате которого погибли двое рабочих и еще один остается в реанимации, произошло из-за подмытия грунта, сообщается на сайте СУ СК РФ по Новосибирской области.

"В ходе проведения <…> осмотра произошло подмытие грунта под полом и его последующее обрушение, в результате чего трое мужчин упали в горячую воду, находившуюся под перекрытием, и получили телесные повреждения. После данного происшествия пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где двое из них скончались", - говорится в сообщении.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела о халатности (ст. 293 УК РФ) следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, были изъяты поврежденные элементы теплосети, допрошены сотрудники школы и теплоснабжающей организации. Проведены также дополнительные осмотры места происшествия с участием специалистов.

Утром 1 ноября в подвале лицея в Центральном районе Новосибирска трое мужчин провалились в яму с кипятком. По сообщению "Сибирской генерирующей компании" (СГК), два сотрудника СГК и слесарь лицея проводили обследование теплового узла в лицее, во время которого пол в подвале провалился. Они были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии, позднее двое из них скончались.