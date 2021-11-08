Поисковый отряд разыскивает двух детей, пропавших в Пермском крае

ПЕРМЬ, 8 ноября. Поисково-спасательный отряд "Регион59" организовал поиски ушедших накануне из дома в городе Верещагино Пермского края двух детей 10 и 13 лет, сообщается в понедельник на официальной странице отряда в соцсети "ВКонтакте".

"Устанавливается местонахождение [мальчиков] 10 и 13 лет, город Верещагино, Пермский край. 7 ноября 2021 года ушли из дома по адресу, с тех пор их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что один ребенок был одет в серую куртку, светло-голубые джинсы, темную обувь и красную шапку. Другой - в серую куртку и шапку, синие джинсы и при себе у него был рюкзак.