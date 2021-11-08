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Более 40 домов, школы и детсады остались без тепла из-за ремонта трубопровода в Саратове

Завершить ремонт планируют до конца дня

САРАТОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Энергетики отключили отопление в 42 многоквартирных домах, детсадах, школах и поликлинике Саратова в понедельник в связи с проведением ремонтных работ на тепломагистрали в понедельник, следует из сообщения, опубликованного саратовским филиалом "Т Плюс".

"На пересечении ул. Тверская и ул. Вишневая начались ремонтные работы на участке тепломагистрали № 3. Для проведения работ энергетики вынуждены временно приостановить подачу отопления", - говорится в опубликованном сообщении. Ранее о плановом ремонте на данном участке не сообщалось.

В списке объектов без отопления приводятся 42 многоквартирных дома, а также городская поликлиника № 16, СОШ № 76, детский сад № 195, детский сад № 46, детский сад № 95, СОШ № 94. Завершение ремонта планируется до 24:00 сегодняшнего дня.

Сейчас в Саратове +6 градусов.

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