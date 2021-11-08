Главе службы по тарифам в Северной Осетии предъявили обвинение в превышении полномочий

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 ноября. /ТАСС/. Руководителю региональной службы по тарифам в Северной Осетии предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

"Следственным управлением СК России по Республике Северная Осетия - Алания руководителю региональной службы по тарифам РСО-Алания предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2019 году на заседании правления региональной службы утвердили индивидуальные тарифы на передачу электрической энергии для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на территории республики на 2020 год. В период с 25 по 28 декабря 2019 года подозреваемый в целях создания тарифного профицита в пользу аффилированных ему сетевых организаций умышленно внес изменения в установленные тарифы, причинив тем самым имущественный ущерб гарантирующему поставщику электроэнергии в лице филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Севкавказэнерго" на сумму более 46 млн рублей.

Обвиняемого задержали. По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.