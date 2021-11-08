В прилетевшем из Стокгольма в Москву самолете задержали дебошира, разбившего иллюминатор

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении дебошира, разбившего стекло иллюминатора в самолете, прилетевшем в Москву из Стокгольма в воскресенье вечером. Об этом ТАСС сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"Возбуждено уголовное дело в отношении пассажира рейса Стокгольм - Москва. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 213 УК РФ ("хулиганство")", - сообщила Марковская.

В воскресенье вечером во время полета самолета рейсом Стокгольм - Москва один из пассажиров, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, стал ругаться, кричать, бить по креслам и иллюминатору. В результате во время рулежки после посадки он разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора и поранил руку.

Дебоширом оказался житель Белгорода 1980 года рождения. Полиция в отношении него составила административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).