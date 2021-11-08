Ребенок, пострадавший от удара током на железнодорожной станции под Саратовом, умер

ТАСС, 8 ноября. Ребенок, пострадавший накануне от удара током на железнодорожной станции в Саратовской области, умер, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

Накануне следователи начали проверку после смерти 11-летней девочки от удара током на железнодорожной станции в Саратовской области, ее 13-летний брат был госпитализирован.

"Пострадавший ребенок также скончался", - сказала собеседница агентства.

По предварительным данным, днем в воскресенье девочка и ее брат забрались на вагон товарного поезда, стоявшего на железнодорожных путях на станции Летяжевка. Находясь на вагоне, дети коснулись проводов высокого напряжения, проходивших над путями.