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Ребенок, пострадавший от удара током на железнодорожной станции под Саратовом, умер

По предварительным данным, 7 ноября мальчик и его младшая сестра забрались на вагон товарного поезда, где коснулись проводов высокого напряжения

ТАСС, 8 ноября. Ребенок, пострадавший накануне от удара током на железнодорожной станции в Саратовской области, умер, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

Накануне следователи начали проверку после смерти 11-летней девочки от удара током на железнодорожной станции в Саратовской области, ее 13-летний брат был госпитализирован.

"Пострадавший ребенок также скончался", - сказала собеседница агентства.

По предварительным данным, днем в воскресенье девочка и ее брат забрались на вагон товарного поезда, стоявшего на железнодорожных путях на станции Летяжевка. Находясь на вагоне, дети коснулись проводов высокого напряжения, проходивших над путями.

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РоссияСаратовская область
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