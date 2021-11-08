В Новосибирской области из подпольного цеха изъяли 28 тыс. литров поддельного алкоголя

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в Новосибирской области подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя, где трудились 16 мигрантов. Изъяли 28 тыс. л спиртосодержащей жидкости и более 60 тыс. бутылок готовой к сбыту продукции, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Нелегальная деятельность была организована на территории бывшей птицефабрики недалеко от поселка Советский Новосибирского района. В одном из корпусов оперативники обнаружили работающую полуавтоматическую линию по разливу спиртосодержащей жидкости. В помещении работали 16 трудовых мигрантов. О масштабах криминального бизнеса позволяет судить факт обнаружения на складе более 300 тыс. единиц стеклотары и 900 тыс. бутылочных крышек", - сказала она.

По ее словам, полицейские изъяли 28 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, в том числе 900 канистр с сырьем, и более 60 тыс. бутылок готовой к сбыту продукции с этикетками водки, коньяка и виски известных российских и международных брендов. Возбудили уголовное дело по статье 327.1 УК РФ "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование".

"Кроме того, шесть граждан государств ближнего зарубежья привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда и режима пребывания в России. Проводятся мероприятия по установлению всех организаторов и участников противоправной деятельности, а также каналов распространения контрафактной продукции", - заключила Волк.