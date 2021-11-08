В Москве задержали участника массовой драки, ударившего мужчину ножом

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Правоохранители задержали одного из участников массовой драки на востоке Москвы, который ударил мужчину ножом, сообщила ТАСС глава пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

"По данным следствия, 6 ноября вблизи жилых домов, расположенных по улице Саянской в городе Москве, произошла драка между двумя компаниями незнакомых мужчин. В ходе драки один из участников причинил оппоненту колото-резаную рану грудной клетки. Потерпевший 1991 года рождения был доставлен в городскую больницу, где ему оказывается помощь. В ходе допроса обвиняемый пояснил, что во время драки находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказала Иванова.

СК расследует уголовное дело по статье о покушении на убийство. В понедельник следствие собирается ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого под стражу.

В новость была внесена правка - (13:28 мск) - уточняется имя спикера.