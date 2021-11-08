Авиасообщение и движение транспорта восстановили в Магадане после снегопада

ТАСС, 8 ноября. Ограничения на движение транспорта и авиасообщение, введенные после снегопада, сняли в Магаданской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"На данный момент проезд по всем дорогам Магаданской области обеспечен без ограничений. Аэропорт, морской торговый порт и паромная переправа через реку Яна работают в штатном режиме", - сказали в МЧС.

По данным ведомства, в регионе выпало более 16 мм снега, скорость ветра составляла до 20 м/с. Спасатели региона около 25 раз выезжали на помощь автовладельцам. К ликвидации последствий непогоды привлекли свыше 60 единиц техники.