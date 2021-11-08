За минувшую неделю в России произошло почти 60 природных пожаров

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. МЧС зафиксировало за прошедшую неделю почти 60 очагов природных пожаров на территории России, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства.

"За неделю было зарегистрировано 58 очагов природных пожаров, более 50% из них ликвидированы в течение суток после обнаружения. Продолжают действовать семь очагов, угрозы населенным пунктам нет", - сказали в министерстве.

За это же время в стране зафиксировали 6,4 тыс. техногенных пожаров. На территории 19 регионов была непогода. "МЧС России продолжается круглосуточный мониторинг опасных участков автодорог, в соответствии с прогнозом проводится своевременное оповещение населения и водителей, а также развертывание пунктов обогрева и питания", - добавили в МЧС.