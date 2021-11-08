Уголовное дело возбудили в отношении пятерых подростков, избивших ровесника на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Следователи на Сахалине возбудили уголовное дело в отношении пятерых подростков за жестокое избиение их 15-летнего ровесника, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Проведена доследственная проверка, по результатам которой в отношении пятерых подростков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - рассказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы, в настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будут приняты меры профилактического характера, а также дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в Южно-Сахалинске произошел конфликт между подростками на почве того, что ребенок стал общаться с другим мальчиком, который очень не нравился группе несовершеннолетних. Его отвели в лес и избили, а затем пригрозили в случае обращения в полицию нападением на его семью.

Мальчик проходит лечение в детской областной больнице, били его в основном по голове. Состояние ребенка стабильное. Ему оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Ситуация находится на личном контроле губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и уполномоченного по правам ребенка в регионе.