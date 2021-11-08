Штормовой ветер повредил несколько крыш во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября. /ТАСС/. Порывы ветра до 32 м/с повредили во Владивостоке крыши нескольких строений. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в понедельник.

"По состоянию на 19:30 (12:30 мск) в краевом центре в результате разгула стихии оказались повреждены несколько крыш домов, столб энергоснабжения, и произошли другие аварийные ситуации. К ликвидации последствий непогоды уже приступили оперативные бригады и спасатели", - говорится в сообщении.

Как сообщают в оперативном штабе, который развернул работу в администрации города, на этот час поврежденными оказались кровли дома, продуктового магазина, упал столб ЛЭП. Также в результате непогоды в разных районах города фиксируются отключения электроснабжения. Бригады энергетиков уже заняты восстановительными работами.

"По прогнозам синоптиков, погода продолжит ухудшаться. Ожидается усиление дождя и ветра, порывы которого будут достигать 32 м/с. Просим всех оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу", - добавляют в оперативном штабе.