Дело о неуплате налогов в отношении гендиректора Архангельского речного порта прекратили

АРХАНГЕЛЬСК, 8 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о неуплате налогов в отношении генерального директора Архангельского речного порта прекратили в связи с возмещением ущерба. Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"В следственном управлении СК России по Архангельской области и НАО расследовалось уголовное дело в отношении генерального директора АО "Архангельский речной порт" Андрея Разговорова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере". В ходе расследования от Разговорова поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с полным возмещением ущерба. С учетом согласия обвиняемого, а также отсутствия у него судимости, принято решение о прекращении уголовного дела в связи с возмещением ущерба, то есть по нереабилитирующему основанию", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2015-2016 годах Разговоров путем создания фиктивного документооборота с фирмами-однодневками о якобы оказании ими услуг по субаренде и ремонту судов, а также о выполнении строительных работ, уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций в вышеуказанном размере. Общая сумма неуплаченных налогов составила более 56 млн рублей. Его вина подтвердилась показаниями должностных лиц налогового органа, проводившего выездную налоговую проверку, а также работниками организации и результатами судебной налоговой экспертизы.

Во время предварительного следствия уголовного дела АО "Архангельский речной порт" полностью погасило ущерб, причиненный налоговым преступлением.