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Кровлю торгового павильона сорвало во Владивостоке из-за непогоды

В регионе также нарушено электроснабжение в шести муниципальных районах

ТАСС, 8 ноября. Ветер сорвал кровлю торгового павильона на улице Красного Знамени во Владивостоке, из-за непогоды нарушено электроснабжение в шести муниципальных районах Приморского края. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В результате воздействия комплекса опасных метеорологических явлений по территории Приморского края, обусловленными осадками и усилением ветровой нагрузки, произошло нарушение электроснабжения в шести муниципальных образованиях края. Для устранения последствия аварий привлечены аварийные бригады. Кроме того, в результате стихии во Владивостоке на улице Красного Знамени произошел срыв кровли торгового павильона на дорожное полотно", - сказано в сообщении управления.

На территории Приморья идут осадки в виде дождя, сопровождающиеся сильным ветром. Спасатели рекомендуют жителям скорректировать свои планы, воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.

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РоссияПриморский край
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