Виновного во взяточничестве главу района в Оренбуржье приговорили к штрафу

ОРЕНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Ясненский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Светлинского района Оренбургской области, назначив ему наказание в виде штрафа за получение взяток. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Получение главой органа местного самоуправления взятки в виде денег и незаконного оказания услуг имущественного характера в значительном размере"), п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение главой органа местного самоуправления взятки в виде денег в крупном размере"). <…> По совокупности преступлений суд назначил осужденному наказание в виде штрафа в размере 4,8 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на семь лет", - сказано в сообщении.

В суде установлено, что в апреле-мае 2020 года подсудимый получил от представителя коммерческого предприятия взятку в сумме 400 тыс. рублей за общее покровительство и предоставление преференций при решении вопроса о заключении муниципального контракта на благоустройство общественной территории в рамках реализации мероприятия регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". Этот же предприниматель ранее за счет собственных средств ремонтировал и обслуживал личный автотранспорт главы района и поставлял строительные материалы, уточняется в сообщении. Размер незаконно полученного таким образом вознаграждения составил около 39,9 тыс. рублей.

Как уточнили в надзорном ведомстве, гособвинитель ориентировал суд на необходимость назначения реального лишения свободы подсудимому. Вынесенный приговор не вступил в законную силу. "Указанный приговор будет проверен на соответствие уголовному и уголовно-процессуальному законодательству в установленный законно срок", - добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщал ТАСС, главу Светлинского района Оренбургской области Виктора Тараканова задержали 19 мая 2020 года. По данным ФСБ, Тараканов вымогал взятку в 200 тыс. рублей у местного предпринимателя за оказание содействия в аукционе по благоустройству территории в поселке Светлый в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В ноябре следователи возбудили два уголовных дела о получении взятки в отношении Тараканова по двум выявленным фактам дополнительных эпизодов преступлений. В мае 2021 года суд признал виновным и вынес приговор бывшему замдиректора коммерческой организации за дачу взятки в крупном размере экс-главе Светлинского района, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 850 тыс. рублей.

По информации правительства области, Тараканов возглавлял район с 23 октября 2010 года до момента задержания. В ноябре 2020 года главой Светлинского района избран Михаил Поляков, ранее занимавший пост заместитель главы администрации по экономическим вопросам.