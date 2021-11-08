В Туле возбудили уголовное дело после нападения с ножом на полицейского

ТУЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Тулы, который 7 ноября напал с ножом на сотрудника полиции, прибывшего в один из домов на вызов. Полицейскому удалось избежать ранения, злоумышленник задержан и арестован, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Суд в понедельник по ходатайству следователей арестовал мужчину на два месяца, отметили в пресс-службе.

По данным следствия, ночью 7 ноября в отдел полиции поступило сообщение от жителей одного из домов в микрорайоне Левобережный города Тулы о том, что их соседи шумят и нарушают общественный порядок. "Было установлено, что в одной из квартир 19-летний молодой человек и его знакомые совершают административное правонарушение. На законные требования участкового уполномоченного о прекращении противоправных действий мужчина попытался ударить сотрудника полиции кухонным ножом. Полицейскому удалось увернуться от удара и задержать злоумышленника", - добавили в пресс-службе.

Обвиняемому может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.