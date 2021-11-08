Слушания по делу MH17 возобновятся 8 декабря

ГААГА, 8 ноября. /ТАСС/. Голландский суд продолжит 8 декабря слушания по делу о крушении Boeing на Украине в 2014 году. Об этом объявил в понедельник судья Хендрик Стейнхейс.

Прошедшие в понедельник слушания являлись последними за 11 дней, когда родственники погибших имели возможность воспользоваться правом обращения к судьям. В ходе данного заседания выступили восемь человек, которые поделились своими воспоминаниями и рассказали о том, как катастрофа отразилась на их жизни.

"Рассказанные истории произвели на суд большое впечатление, - сказал Стейнхейс, обращаясь к родственникам. - Мы понимаем, как вам было сложно, и хотели бы поблагодарить всех тех, кто набрался смелости обратиться к суду". Право обращения к суду в уголовных делах существует в Нидерландах с 2005 года. Выступления пострадавших позволяют суду лучше понять последовательность событий.

В ходе слушаний 8 декабря суд планирует обсудить вопрос компенсаций и определиться с дальнейшими планами, в частности назначить дату, когда прокуратура сможет зачитать обвинительный акт.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют два голландских адвоката.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе расследования.