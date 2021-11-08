В Брянске задержали похитителя почти 40 комплексов контроля железнодорожных билетов

ТАСС, 8 ноября. Сотрудники полиции задержали работника вагонного участка железнодорожной станции Брянск-1, подозреваемого в хищении 38 комплексов контроля электронных билетов, их стоимость составляет около 1 млн рублей. Устройства, которые после перепрограммирования можно использовать как обычный сотовый телефон, мужчина сдавал в городские ломбарды, сообщила в понедельник пресс-служба Брянского линейного отдела МВД России на транспорте.

"В отношении гражданина следствием Брянского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Избрана мера пресечения в виде обязательства о явке", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

По данным следствия, о пропаже служебного устройства контроля электронных билетов в дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожной станции Брянск-1 сообщил главный инженер вагонного участка. Похищенный прибор полицейские обнаружили в городском ломбарде и установили, что его около двух месяцев назад туда сдал слесарь-инструментальщик вагонного участка. Удалось выяснить, что подозреваемый в общей сложности с начала 2021 года похитил 38 таких комплексов общей стоимостью около 1 млн рублей. "Программа данного устройства "перепрошивается", и оно используется как обычный сотовый телефон", - отметили в пресс-службе.

Установлено, что злоумышленник сдавал в ломбарды похищенные комплексы существенно ниже реальной стоимости, получая 2-3 тыс. рублей за каждый, добавили в пресс-службе.