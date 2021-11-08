В Испании задержали двух мошенниц, обманувших более 35 россиян и украинцев

МАДРИД, 8 ноября. /ТАСС/. Гражданская гвардия в испанском Аликанте задержала двух сотрудниц страховой брокерской компании, которые подозреваются в мошенничестве в отношении 36 человек. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, речь идет о заведующей и сотруднице данного предприятия. Задержанные использовали "приобретенные ими знания о компьютерной системе и системе управления страховой компанией для последующего внесения дополнений в полисы или изменений в них", уточнили правоохранители, добавив, что "потерпевшие никогда не знали и не давали согласия на эти дополнения или изменения". В гражданской гвардии отметили, что сотрудница компании, которая является россиянкой, "завоевывала доверия будущих жертв, большинство из которых являлись гражданами РФ".

Отмечается, что потерпевшие осуществляли оплату за услуги наличными или переводом денег на личный счет работницы предприятия. Гражданская гвардия установила, что подозреваемые могли заниматься аферами с 2017 года, сумма ущерба оценивается в €70 тыс. Были обнаружены 36 потерпевших - граждане России и Украины.