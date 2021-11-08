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Сотрудник колонии-поселения в Калмыкии подозревается в применении силы к осужденному

По данным следователей, в сентябре работник колонии-поселения №3 нанес телесные повреждения мужчине, который не оказывал ему никакого сопротивления. Подозреваемого задержали

ЭЛИСТА, 8 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудника колонии-поселения №3 УФСИН России по Республике Калмыкия, которого подозревают в незаконном применении физической силы к осужденному. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, 18 сентября сотрудник колонии-поселения незаконно применил физическую силу к осужденному в помещении дежурной части. Мужчина, не оказывавший какого-либо сопротивления, получил телесные повреждения. По факту инцидента была проведена проверка региональными управлениями ФСБ и ФСИН.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя дежурного помощника начальника колонии ФКУ "Колония-поселение №3 УФСИН России по Республике Калмыкия" по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения")", - говорится в сообщении.

Сотрудник колонии-поселения задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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