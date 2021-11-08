В Мытищах произошла авария на трубопроводе

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Жители семи домов на Новомытищинском проспекте в Мытищах отключены от холодного водоснабжения из-за аварии на трубопроводе. На время устранения последствий аварии организован подвоз питьевой воды, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

"В связи с неисправностью на трубопроводе холодного водоснабжения в подмосковных Мытищах в районе улицы Летная и корпуса №6 дома №80 на Новомытищинском проспекте было снижено давление подачи холодной воды в ряде домов. В части домов приостановлена подача холодного водоснабжения до устранения неисправности. Из-за подтопления подвала одного из домов, аварийным службам пришлось отключить его от электричества. Ведется откачка воды", - сообщили в министерстве.

Уточняется, что аварийно-восстановительные службы оперативно прибыли на место, там же находятся и представители администрации. "Отсутствие холодного водоснабжения по следующим адресам: Новомытищинский проспект дом 80, корпус 1; дом 80, корпус 2; дом 80, корпус 5; дом 80, корпус 6; дом 80, корпус 8; дом 82, корпус 7; дом 82, корпус 8. Возможно отключение воды по адресам: Новомытищинский проспект, дом 80, корпус 7; дом 80, корпус 9; дом 80, корпус 2а; дом 82, корпус 9", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что сейчас специалистами АО "Водоканал-Мытищи" проводятся ремонтно-восстановительные работы. "Жителям организован подвоз питьевой воды автоцистерной в районе центрального теплового пункта у дома 80, корпус 1 по Новомытищинскому проспекту", - уточнили в министерстве.

Подвоз воды будет осуществляться до полного устранения аварии. Срок восстановления водоснабжения в дома уточняется. "Ситуация находится на контроле регионального министерства ЖКХ и администрации городского округа", - заключили в пресс-службе.

В пресс-службе подмосковного ГУ МЧС РФ сообщили ТАСС, что силы ведомства не привлекались к ликвидации последствий аварии.