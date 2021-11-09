Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту до 4,5 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до 4,5 км зафиксирован во вторник на вулкане Карымский на Камчатке, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, утром 9 ноября 2021 года из вулкана Карымского зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 4 500 метров при высоте самого исполина - 1 469 метров", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф распространился в восточном направлении. На его пути населенные пункты отсутствуют.

Вулкан Карымский - один из самых активных на Камчатке. Он расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского. Подножие вулкана Карымского не является туристическим маршрутом.