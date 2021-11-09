Дороги и здания в Хабаровске покрылись льдом после прошедшего дождя

ХАБАРОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Циклон, сместившийся на территорию Дальнего Востока с севера Кореи, принес осадки и ветер в регионы. В Хабаровске прошел так называемый охлажденный дождь, из-за которого дороги и здания покрылись льдом, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.

"Под утро в Хабаровске начался снег, перешедший в так называемый охлажденный дождь. Явление возникло из-за контраста температур - в городе стояла холодная арктическая масса, а циклон принес более теплые воздушные массы", - сказали в Гидрометцентре.

Выпавшие осадки мгновенно замерзли, льдом покрылись деревья, кустарники, трава, провода, здания, автомобили, дорожное покрытие. Обстановка на дорогах осложнилась, пешеходам также трудно передвигаться. Ситуацию усугубляет сильный ветер.

Дорожные службы занимаются расчисткой улиц. Как сообщается на сайте городской администрации, сегодня в этой работе будет задействовано более 50 единиц техники и 41 рабочий. Ночью специализированная техника проводила посыпку главных магистралей города, а также обрабатывала пути следования общественного транспорта. На трассы высыпано 185,6 тонн пескосоляной смеси, 16,6 тонн реагента и четыре тонны соли. "Сейчас в приоритете - расчистка остановочных пунктов и посадочных площадок, уборка пешеходных переходов, спусков и подъемов, обработка реагентом основных магистралей", - отмечается в сообщении.

По данным синоптиков, гололедица отмечается также в населенных пунктах южных районов Хабаровского края и в столице соседней с регионом Еврейской автономной области - городе Биробиджане. "Сегодня все должно растаять - на это повлияет принесенная циклоном теплая воздушная масса, плюс подсушит усиливающийся ветер", - уточнили в Дальневосточном Гидрометцентре.

Циклон, который сейчас находится на территории Приморья, будет смещаться на восток. Непогода на большей части территории Хабаровского края с осадками в виде дождя, мокрого снега и снега, а также с ветром, будет сохранятся еще несколько дней. Информации о происшествиях, вызванных непогодой пока не поступало, уточнили ТАСС в ГУ МЧС России Хабаровскому краю.