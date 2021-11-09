В Приморье из-за непогоды без электроэнергии остаются жители более 800 домов

ТАСС, 9 ноября. Более 800 домов в восьми муниципалитетах Приморского края остаются обесточены из-за циклона, который обрушился на регион накануне. По данным властей, аварии на сетях будут устранены в течение дня, сообщила во вторник пресс-служба правительства Приморья.

"В 21 муниципальном образовании зафиксированы отключения электричества, всего без света находились 5,5 тыс. домов с населением 52,5 тыс. жителей. <…> На утро вторника, 9 ноября, нет электричества в 836 домах в восьми муниципалитетах. Работают бригады энергетиков, срок устранения аварий - до 15:00 (08:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Кроме того, коммунальщики ремонтируют сорванную кровлю, поврежденные фасады и балконы во Владивостоке и Фокино, на трассе Седанка - Патрокл восстанавливают автомобильное движение в связи с падением опоры ЛЭП. В целом на ликвидации аварийных ситуаций в городах и районах края задействовано 1 196 единиц техники и более 2,5 тыс. человек.

В Приморском крае в понедельник выпало до 75 миллиметров осадков, сила ветра достигала 33 метров в секунду. Непогода в регионе в связи циклоном прогнозируется до четверга.