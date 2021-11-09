Случаи организации нелегальных экскурсий к месту падения Ан-26 выявили в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Большехехцирского заповедника в Хабаровском крае выявили более 20 туристов, направлявшихся к разбившемуся в сентябре Ан-26. Об этом сообщила Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков региона "Заповедное Приамурье".

"Мы зафиксировали 22 нарушения гражданами посещения ООПТ в районе горы Хребтовой. Причем в место, куда, во-первых, добраться не так легко, во-вторых, где совсем недавно погибли люди, в-третьих - где запрещено находиться без разрешения руководства заповедника или дирекции ФГБУ "Заповедное Приамурье", без сопровождения наших госинспекторов, а тем более на автотранспорте и с собаками", - приводятся в сообщении слова руководителя заповедника "Большехехцирский" Антона Фетисова.

Уточняется, что к месту трагедии, где разбился самолет Ан-26 и погибли люди, туристы отправляются не только пешком, но и на транспорте. Внимание сотрудников заповедника также привлекло объявление в соцсети, где была организована запись желающих на прогулку на Хехцир к упавшему самолету. Собрались девять человек, которых остановили во время рейда. "Причем, организатор похода в разговоре на месте сознался, что сам на горе никогда не бывал и никакой ответственности за людей, беря с них деньги, нести не собирался. Не говоря уже об оповещении о походе нас", - цитируют в сообщении Фетисова.

Проход на территорию заповедника без разрешения запрещен, административный штраф составляет от 3 до 4 тыс. рублей. Для предотвращения таких нарушений руководством Большехехцирского заповедника введено усиленное патрулирование данной территории.

Самолет Ан-26 потерпел крушение 22 сентября, экипаж выполнял работу по проверке наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. Судно врезалось в гору Хребтовая, входящую в горную систему Большехехцирского заповедника. На борту находилось шесть человек, все погибли. После завершения работ на месте остались обломки самолета, там также был установлен памятный крест.