В МЧС заявили, что спасатели не могут подойти к переломившемуся у берегов Находки судну

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Погодные условия не позволяют спасателям приблизиться к контейнеровозу Rise Shine, который переломился у берегов Находки.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Вертолет ждет вылета. Сильное волнение моря, погодные условия не позволяют [подойти к судну] ни вертолету, ни судну", - сообщили в пресс-службе, отметив, что спасатели находятся в состоянии готовности.

В районе нахождения судна объявлено штормовое предупреждение из-за опасной высоты волн, во второй половине дня там ожидаются осадки - дождь со снегом.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра, сила ветра в Находке сейчас ниже штормовых значений и составляет 10-15 м/с. При этом штормовое предупреждение по высокой волне сохранится до конца суток .