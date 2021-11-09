Шесть человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае

ТАСС, 9 ноября. Пассажирский автобус сообщением село Вознесеновское - город Амурск в Хабаровском крае съехал в кювет и опрокинулся утром по вторник. Шесть пассажиров, в том числе один ребенок, обратились за медицинской помощью, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Поступила информация о том, что на 5 км автодороги Амурск - Комсомольск-на-Амуре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту с. Вознесеновское - г. Амурск. Предположительно, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. <…> В настоящее время в медицинское учреждение обратились шесть человек, из них один ребенок. В результате осмотра одна женщина госпитализирована в Центральную районную больницу города Амурска", - говорится в сообщении.

Всего в автобусе находились 25 пассажиров. По данным МЧС, все они самостоятельно покинули место происшествия попутным транспортом. Деблокировка людей не потребовалась. Причины ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Хабаровский край находится под действием циклона. Осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а также сильный ветер отмечаются в ряде районов. Трассы сковало льдом из-за прошедшего так называемого охлажденного дождя. С утра вторника в регионе приостановлено движение междугороднего автобусного сообщения на региональных трассах.