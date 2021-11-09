Пассажирский автобус и грузовик столкнулись на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Авария с участием маршрутного автобуса с пассажирами и грузовика произошла во вторник днем в центре Южно-Сахалинска. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали шесть человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошло столкновение грузовика и маршрутного автобуса. В автобусе на момент ДТП находились 20 человек. К месту аварии немедленно выдвинулись сотрудники ПЧ-2 города Южно-Сахалинска и другие оперативные службы. По предварительной информации, в аварии пострадали шесть пассажиров автобуса", - рассказали в пресс-службе.

По информации МЧС, разлива топлива нет. На месте ДТП работают медики.