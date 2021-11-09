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СК проверит информацию о проживании троих детей в Нижнем Тагиле с отцом-наркоманом

Мать умерла

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет проверит информацию, прозвучавшую в эфире одного из федеральных телеканалов, о том, что трое детей после гибели матери проживают с отцом, который якобы склонен к употреблению наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

"Супруга мужчины и мать детей ранее скончалась. В ходе программы прозвучали доводы близких родственников умершей о том, что к смерти женщины якобы причастен ее муж, а также о том, что трое несовершеннолетних детей не должны проживать с мужчиной, поскольку он имеет склонность к употреблению наркотических средств. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК по Свердловской области Богинскому доложить о ходе проверочных мероприятий", - говорится в сообщении.

Ход исполнения поручений поставили на контроль в центральном аппарате СК.

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РоссияСвердловская область
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