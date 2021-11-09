Дело экс-гендиректора "ВСМПО-Ависма" о злоупотреблении полномочиями вновь поступило в суд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Дело бывшего генерального директора крупнейшего в мире производителя титана - корпорации "ВСМПО-Ависма" - Михаила Воеводина о злоупотреблении полномочиями вновь поступило в Верхнесалдинский районный суд Свердловской области, следует из картотеки дел.

"Регистрация поступившего в суд дела [произведена] 8 ноября 2021 года", - говорится в карточке дела. Дату заседания пока не назначили.

11 июня в Верхнесалдинском городском суде состоялось предварительное слушание по делу о злоупотреблении полномочиями в отношении Воеводина, где было принято решение вернуть дело в прокуратуру в связи с тем, что обвинительное заключение составили с нарушениями. Воеводин сообщал ТАСС, что вину по предъявленному обвинению не признает.

По данным источника в правоохранительных органах, изначально дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", но позднее его переквалифицировали. Бывшего генерального директора подозревают в организации продажи через подконтрольные фирмы продукции "ВСМПО-Ависма", ущерб от этой деятельности, по предварительным оценкам, составил около 4 млрд рублей.

О расторжении трудового договора с Воеводиным стало известно в начале мая 2019 года. В сентябре 2019 года "ВСМПО-Ависма" подала иск в арбитражный суд к Воеводину на 4 млрд рублей, по результатам разбирательства корпорация согласилась на мировое соглашение. Бывший гендиректор выплатит компании 1,7 млрд рублей компенсации. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнял, что уголовное дело, о котором впервые стало известно в августе 2019 года, несмотря на соглашение, прекращено не было.