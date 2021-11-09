В Москве арестовали лжегенерала, требовавшего 45 млн рублей с бизнесмена

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции во взаимодействии с УФСБ России задержали в Москве псевдогенерала Дмитрия Авдеева, который требовал 45 млн рублей от бизнесмена, подозреваемого в уклонении от уплаты таможенных платежей, за прекращение уголовного дела. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, установлено, что злоумышленник выдавал себя за сотрудника одного из правоохранительных ведомств в звании генерала. Он предложил предпринимателю, который подозревался в уклонении от уплаты таможенных платежей, решить вопрос о прекращении уголовного дела. Свои услуги аферист оценил в 45 млн рублей. В течение нескольких месяцев он встречался с бизнесменом, требовал деньги на текущие расходы.

"Под предлогами оплаты командировок, проведения независимых экспертиз и подкупа должностных лиц самозваный генерал получил в общей сложности более 11 млн рублей. После передачи очередной суммы подозреваемый в мошенничестве был задержан сотрудниками полиции и УФСБ России по городу Москве и Московской области", - сказала Волк, добавив, что у него изъяты служебное удостоверение неустановленного образца, деньги и документация, имеющие доказательственное значение.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова уточнила ТАСС, что Авдеев был задержан 21 октября. "Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Дмитрия Авдеева. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказала она.

В настоящее время обвиняемый арестован. Следователи проверяют его причастность к другим возможным эпизодам противоправной деятельности.