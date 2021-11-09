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Несколько пассажирских поездов задержали в Краснодарском крае из-за отключения напряжения

Специалисты предпринимают меры по введению задержанных поездов в график

СОЧИ, 9 ноября. /ТАСС/. Отключение напряжения контактной сети в Туапсинском районе Краснодарского края стало причиной остановки нескольких пассажирских поездов. Об этом во вторник сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД").

Отключение напряжения произошло в 02:16 мск на участке Чинары - Чилипси в Туапсинском районе.

"В связи со сложившейся ситуацией были задержаны несколько пассажирских поездов: № 359 Калининград - Адлер на 03:55, № 309 Воркута - Адлер на 03:45, № 641 Ростов - Адлер на 02:31, № 35 Санкт-Петербург - Адлер на 01:13, № 679 Владикавказ - Адлер на 01:07", - говорится в сообщении.

В 06:06 мск напряжение в контактную сеть было подано, и движение составов возобновилось. Железнодорожники предпринимают меры для ввода задержанных поездов в график.

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