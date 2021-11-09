Дело об убийстве женщины раскаленным утюгом передали в курганский суд

ТАСС, 9 ноября. Курганский областной суд рассмотрит дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве двух человек - 78-летнего пенсионера и своей сожительницы. По версии следствия, он нанес телесные повреждения женщине раскаленным утюгом. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, по которому зауральцу вменяется нарушение ч. 2 ст. 160, п. п. "а", "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Хищение чужого имущества, вверенного обвиняемому" и "Убийство двух лиц, совершенное с использованием беспомощного состояния потерпевшего с особой жестокостью").

По версии следствия, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина на почве злоупотребления алкоголем в 2011 году убил 78-летнего пенсионера в Кургане, несколько раз ударив того ножом. Спустя восемь лет, в декабре 2020 года, он нанес несколько ударов своей сожительнице раскаленным утюгом, из-за чего та умерла.

Отмечается, что мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Материалы переданы в Курганский областной суд для рассмотрения по существу.