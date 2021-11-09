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Аварийный пешеходный мост снесли в Пермском крае по требованию прокуратуры

Собственником моста на станции Всеволода-Вильва Свердловской железной дороги числился Березниковский содовый завод

ПЕРМЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Разрушающийся пешеходный мост, который угрожал безопасности движения поездов в Пермском крае, был снесен, сообщает во вторник Уральская транспортная прокуратура.

"По инициативе Уральской транспортной прокуратуры произведен снос аварийного пешеходного моста. Установлено, что пешеходный мост находился в аварийном состоянии, дальнейшая его эксплуатация угрожала безопасности движения поездов, а также жизни и здоровью людей", - говорится в распространенном сообщении.

По данным прокуратуры, пешеходный мост разрушался на станции Всеволодо-Вильва Свердловской железной дороги. Собственником конструкции числится Березниковский содовый завод. Переход был снесен в рамках судебного разбирательства.

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