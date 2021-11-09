Один человек погиб, еще один пострадал в ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Водитель грузовика сбил двух пешеходов на Ленинградском шоссе в Подмосковье, один человек погиб, еще один пострадал. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

"В ночь на вторник на 67-м км Ленинградского шоссе водитель грузовика вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на двух пешеходов, в результате один из них погиб, еще один пострадал и был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.