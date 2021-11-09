На борту терпящего бедствие в Находке судна находятся товары народного потребления

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Теплоход Rise Shine, который сел на мель у берегов Приморского края, вез груз товаров народного потребления общей массой 1,6 тыс. тонн, сообщает во вторник пресс-служба Дальневосточного таможенного управления. В их числе бытовая техника, автозапчасти и подгузники.

"На борту теплохода Rise Shine, севшего на мель у берегов Находки, находятся 199 контейнеров с товарами народного потребления общей массой более 1,6 тыс. тонн. По предварительной информации, среди товаров: автозапчасти, фитинги, принтеры, пылесосы, подгузники, увлажнители воздуха и другие", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что теплоход прибыл из Китая в порт Восточный 5 ноября, и тогда же Находкинская таможня провела таможенное оформление судна.

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель у берегов Находки в Приморье утром во вторник. На его борту находилось 14 членов экипажа - граждан Китая. Вечером во вторник спасатели эвакуировали их на вертолете Ми-8. Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/с и высотой волн до 3 м.