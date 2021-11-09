Экс-полицейский в Челябинской области получил 3,5 года колонии за присвоение бетонных плит

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал бывшего начальника Верхнеуральского отдела МВД России виновным в том, что он присвоил принадлежащие МВД железобетонные плиты, а затем незаконно требовал от чиновника 1,5 млн рублей компенсации за строительство дома с использованием присвоенного имущества, и совершил другие преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой СУ СК России по региону.

"Приговором суда бывшему начальнику Верхнеуральского ОМВД России по Челябинской области назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его заместителю назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно", - сказано в сообщении.

Уточняется, что бывших полицейских суд признал виновными в соответствии со степенью участия по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 ("Покушение на мошенничество"), ч. 3 ст. 160 ("Присвоение вверенного имущества"), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 160 ("Пособничество в присвоении"), ч. 1 ст. 285 ("Злоупотребление служебными полномочиями"), ч. 4 ст. 33, ст. 322.2 ("Склонение другого лица к фиктивной регистрации гражданина") УК РФ.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. По данным следствия, в 2017 году соучастники похитили вверенное им имущество - железобетонные плиты, принадлежащие МВД. Позже их использовали в строительстве жилого дома для родственницы одного из осужденных. Затем бывший начальник отдела полиции незаконно требовал от главы района выплаты компенсации в 1,5 млн рублей, потраченных на постройку дома, и был причастен к фиктивной регистрации знакомых в жилом помещении, где те не проживали.