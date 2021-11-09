В Москве в районе ТЦ "Атриум" столкнулись несколько машин

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Столкновение нескольких автомобилей произошло на внешней стороне Садового кольца недалеко от торгового центра "Атриум" в центре Москвы. Заняты три полосы движения на улице Земляной Вал в сторону пересечения со Старой Басманной улицей, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На улице Земляной Вал в районе д. 21/2, стр. 1, столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Заняты три полосы движения в сторону пересечения с Старой Басманной улицей, для движения свободна одна полоса", - говорится в публикации.

Движение в сторону пересечения с Николоямской улицей осуществляется по трем полосам.

В Telegram-канале столичной Госавтоинспекции сообщается, что столкнулись пять машин. Водитель автомобиля "Киа" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с четырьмя автомобилями - Mercedes, Volkswagen, Haval и бензовозом МАЗ. Предварительно, пострадали два человека - водитель Kia и водитель Mercedes. Подробности аварии устанавливаются, начата проверка.