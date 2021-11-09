Неизвестный ранил ножом постояльца в гостинице в центре Москвы

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Неизвестный ранил ножом постояльца гостиницы в центре Москвы и скрылся с места преступления. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве, в настоящее время подозреваемый задержан.

"Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили сообщение, что в гостиницу на Дубининской улице вбежал неизвестный мужчина и в холле ударил ножом первого встречного, после чего скрылся. Наряд вневедомственной охраны оперативно задержал подозреваемого, который не смог объяснить свои действия и признался, что незадолго до инцидента употреблял наркотические средства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанным оказался уроженец одной из стран СНГ, для дальнейшего разбирательства он передан полиции, а потерпевший госпитализирован.