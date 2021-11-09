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Сотрудники ФСБ в Челябинской области изъяли из незаконного оборота свыше 25 кг наркотиков

Возбудили уголовное дело
© Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области изъяли у двух россиян свыше 25 кг синтетических наркотиков, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой управления.

"УФСБ России по Челябинской области пресечен незаконный сбыт синтетических наркотических средств в особо крупном размере на территории региона. В Челябинской области задержаны двое граждан Российской Федерации, которые приобрели более 25 кг синтетических наркотиков для дальнейшего незаконного сбыта", - сказано в сообщении.

Следственный орган УФСБ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере". В отношении задержанных суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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